Werkgevers die werknemers met een coronabesmetting verplicht naar kantoor laten komen, nemen een groot risico. Bedrijven zetten daarmee de zorgplicht richting andere medewerkers op het spel en ook de arbeidsrelatie komt onder druk te staan. Dat zeggen arbeidsrechtadvocaten tegen NU.nl.

"En het is ook niet goed voor de reputatie van een bedrijf. Het is niet voor niets dat veel werkgevers daarom terughoudend en voorzichtig zijn met het laten terugkeren van hun personeel naar kantoor", zegt arbeidsrechtadvocaat Koen Vermeulen.

Het aantal coronabesmettingen in ons land is toegenomen sinds de samenleving grotendeels is geopend en er nauwelijks maatregelen zijn. Bij klachten geldt nog steeds het overheidsadvies om thuis te blijven en bij een positieve test in isolatie te gaan.

Toch komt het voor dat werkgevers besmette medewerkers vragen om alsnog te komen werken. "Drie tot vier jaar geleden was het de normaalste zaak van de wereld dat je met verkoudheids- of griepklachten naar je werk ging. Maar nu geldt er een overheidsadvies dat je thuis moet blijven, dus de werknemer staat in zijn recht als hij weigert te komen bij een positieve coronatest."

Volgens arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen trekt de werkgever in dit geval altijd aan het kortste eind. "Werknemers staan volledig in hun recht om thuis te blijven. Maar zelfs als de vraag vanuit de werkgever vrijblijvend en dus zonder verplichting is, legt dat alsnog een bepaalde sociale druk op. Een werknemer voelt zich dan gedwongen te komen, terwijl hij zich niet veilig voelt."

'De werkgever is dan aansprakelijk'

Werkgevers lopen daarmee grote risico's, meent Van Gelderen. "Stel dat je als besmette werknemer verplicht bent om naar kantoor te komen en je brengt het virus over op andere collega's die ernstig ziek worden, dan is de werkgever aansprakelijk."

Vakbond FNV heeft geen aanwijzingen dat werkgevers massaal in de fout gaan. "Maar mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, zoals arbeidsmigranten, zouden in zulke gevallen eerder kunnen toegeven aan de druk van werkgevers, omdat ze anders geen loon ontvangen", zegt een woordvoerder.

Vermeulen laat weten dat het nog niet tot juridische conflicten tussen werkgevers en werknemers is gekomen. "Maar ik verwacht dat daar de komende maanden verandering in zal komen."

Werkgeversvereniging AWVN adviseert bedrijven om zo voorzichtig mogelijk te zijn. "Werknemers moeten gewoon thuisblijven als ze klachten hebben. Hoe minder mensen besmet zijn, hoe lager het ziekteverzuim", aldus een woordvoerder.