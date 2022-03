De Europese Unie heeft al veel sancties opgelegd aan Rusland. Toch koopt Europa nog altijd Russisch gas, terwijl daarmee stoppen Moskou veel pijn zou doen. Erg reëel lijkt dat echter niet, want alternatieven zijn er nauwelijks. "Poetin heeft Europa waar hij ons hebben wil."

Sinds Rusland vorige week begon met zijn invasie van Oekraïne zijn banken en bedrijven uit de Europese economie geweerd, zijn er maatregelen genomen tegen rijke Russische vrienden van de Russische president Vladimir Poetin, is de export naar Rusland aan banden gelegd en zijn luchtruimen afgesloten voor Russische vliegtuigen. Toch is één sector daarbij continu buiten schot gebleven: de energiehandel.

Vooral Europa is voor een groot deel afhankelijk van Russisch gas en dat stroomt nog altijd onze kant op. Een deel daarvan stroomt zelfs door Oekraïne en de pijpleidingen zijn nog altijd niet geraakt door Russische bombardementen.

Het Kremlin verdient fors aan de export van gas, dus als Europa stopt met het kopen ervan doet dat Rusland zeker pijn. Probleem is alleen dat het ons nog veel meer pijn zou doen, want zo'n 40 procent van het gas dat we in Europa gebruiken, komt uit Rusland.

"Als je besluit om daarmee te stoppen, moet de gaswinning in Groningen flink omhoog en moet je meer energie opwekken met behulp van kolen", zegt Jilles van den Beukel, gasspecialist bij The Hague Centre for Strategic Studies.

En dat is nog steeds niet genoeg om het tekort op te vangen dat ontstaat als je geen gas uit Rusland meer koopt. "Je moet dan ook bedrijfstakken gaan sluiten en consumenten kunnen minder verbruiken", aldus Van den Beukel.

Alternatieven zijn er amper

Andere mogelijkheden om aan meer gas te komen, zijn beperkt. "Noorwegen heeft bijvoorbeeld 2 procent extra gas opgepompt, maar dat is slechts een tachtigste van wat we van Rusland krijgen", zegt Van den Beukel.

"Ook wordt gekeken naar het importeren van meer lng (vloeibaar gemaakt aardgas, red.), maar dat is er niet. De vraag naar lng is wereldwijd zeer groot en het bouwen van een nieuwe fabriek kost vijf jaar."

Daar komt nog bij dat er contracten zijn gesloten met Rusland voor tientallen jaren. "Als Europa daarmee stopt, moet het boetes betalen", zegt Martien Visser, energiespecialist bij de Hanzehogeschool. "Het gas stroomt nog steeds. Rusland voldoet dus aan zijn verplichtingen, waardoor je die contracten niet zomaar stop kunt zetten."

Europese gasvoorraden zijn klein

Die langlopende contracten heeft Nederland overigens niet. Is het dan niet mogelijk dat ons land op eigen houtje met Russisch gas stopt? Dat is volgens Visser lastig, omdat de Nederlandse gasmarkt sterk is verweven met de rest van Europa.

Ook wijst hij erop dat de gasvoorraad in Nederland op dit moment klein is. "Normaal gesproken hebben we na een zachte winter zoals deze grote voorraden, maar dat is nu niet het geval", zegt Visser.

"De Europese voorraden zijn klein, de gasprijs is hoog en alternatieven zijn er nauwelijks", aldus Van den Beukel. "Qua gas heeft Poetin ons waar hij ons hebben wil."