De Amerikaanse bank JPMorgan Chase zegt vrijdag dat de Russische economie door westerse sancties een ineenstorting te wachten staat die vergelijkbaar is met die van de financiële crisis in het land in de zomer van 1998. Deze crisis, ook wel bekend als de roebelcrisis, veroorzaakte een beurscrash en een forse waardedaling van de Russische munt.

Analisten van JPMorgan Chase verwachten dat de Russische economie in het huidige kwartaal met 10 procent krimpt ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. In het tweede kwartaal komt daar een dreun bovenop van maar liefst -35 procent, denkt de bank.

Westerse sancties tegen de Russische centrale bank en de afsluiting van enkele Russische banken van het internationale betaalsysteem SWIFT zijn volgens de Amerikaanse bank flinke obstakels om nog olie en gas te verkopen.

"De sancties zullen hun stempel drukken op de Russische economie, die nu op een diepe recessie lijkt af te stevenen", aldus de analisten.

De bevriezing van de bezittingen van de Russische centrale bank door het Westen maakt het moeilijker om de waarde van de roebel te verdedigen, die dit jaar al met 30 procent is gedaald. Om verdere waardevermindering en hogere inflatie tegen te gaan, heeft de centrale bank het belangrijkste rentetarief al fors verhoogd, van 9,5 procent naar 20 procent.

Crisis van 1998 leidde tot ongeziene toename inflatie

De crisis van 1998 in Rusland volgde op de Aziatische financiële crisis, die plaatsvond in juli 1997. Door de crisis in Azië gingen de prijzen voor grondstoffen zoals olie, gas, hout en metalen hard omlaag. De Russische export werd daardoor hard getroffen. Die prijsverhogingen zien we nu ook, onder meer als gevolg van de coronacrisis.

Nadat de toenmalige Russische president Boris Jeltsin zijn premier Viktor Chernomyrdin en diens gehele kabinet in maart 1998 had ontslagen, groeide de onzekerheid bij de Russische bevolking en bij investeerders. Op 13 augustus 1998 vond er een beurscrash plaats, waarbij de koersen met 65 procent kelderden en de Russen massaal hun spaargeld opnamen.

Doordat de banken kampten met geldgebrek werden de geldpersen vol aangezet. Dat zorgde ervoor dat de inflatie in Rusland dat jaar opliep tot ruim 80 procent.