De Amsterdamse AEX-index is vrijdag de dag geëindigd op 671,73 punten. Dat is 4,8 procent lager dan aan het slot van de vorige dag en fors onder het record van bijna 830 punten. De daling, veroorzaakt door de Russische aanval op een Oekraïense kerncentrale, volgde op de flinke krimp van een dag eerder.

De afgelopen weken stond de AEX steeds boven de 700 punten. Op de dag van de Russische invasie in Oekraïne, vorige week donderdag, dook de index tussentijds ook al een fractie onder die gren. De koers veerde daarna wel weer snel op, maar dat was vrijdag niet het geval.

De Russische aanval op de kerncentrale van Zaporizhzhia in Oekraïne, waarbij brand uitbrak, zorgde voor onrust op de markten. De brand in de grootste kerncentrale van Europa is volgens de lokale autoriteiten inmiddels geblust en de stralingsniveaus zouden normaal zijn. Wel hebben Russische troepen de controle overgenomen.

Ook de aandelenindexen in het buitenland daalden, onder meer in Frankfurt, Parijs en Londen. De Russische beurs is al de hele week dicht. Het is de langste handelsonderbreking in het land ooit. De markt in Moskou blijft in ieder geval tot en met dinsdag 8 maart dicht. De prijzen van grondstoffen als olie en gas liepen vrijdag dan weer fors op.