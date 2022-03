ING heeft in totaal 5,3 miljard euro uitstaan bij Russische klanten. Daarvan wordt 700 miljoen euro geraakt door westerse sancties, zo maakt de Nederlandse bank vrijdag bekend.

De Europese Unie, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en andere landen stelden onder andere sancties in tegen personen of entiteiten die betrokken zijn bij de Russische inval in Oekraïne. Vooral deze strafmaatregelen hebben enige impact op de Russische activiteiten van ING.

De bank besloot eerder deze week al geen nieuwe zaken meer te doen met Russische bedrijven. Het bedrijf houdt het kantoor in Moskou nog wel open.

Verder vraagt ING de komende tijd geen commissie als iemand geld wil sturen naar Oekraïne en blijft de bank open voor klanten.

In Oekraïne heeft ING 500 miljoen euro aan leningen uitstaan. Voor 200 miljoen daarvan staan moederbedrijven garant.