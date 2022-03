Ook het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) heeft besloten alle Russische beleggingen te verkopen zodra dat mogelijk is. Het gaat om staatsobligaties, aandelen en privaat kapitaal, waarvan de waarde voor de Russische inval in Oekraïne 1,2 miljard euro bedroeg. Dat heeft uitvoeringsorganisatie PGGM vrijdag bekendgemaakt.

Het op een na grootste pensioenfonds van ons land, met een vermogen van 278 miljard euro, treedt daarmee in de voetsporen van pensioenfondsen ABP en PME.

ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, maakte woensdag bekend zijn resterende beleggingen in Russische bedrijven te verkopen vanwege de inval in Oekraïne. Het fonds heeft circa 520 miljoen euro aan beleggingen in Rusland.

Pensioenfonds PME, waaraan werknemers in de metaal- en technologiesector deelnemen, volgde donderdag met het besluit al zijn Russische beleggingen te verkopen. Het pensioenfonds had nog 16,5 miljoen euro (0,03 procent van zijn portefeuille) belegd in Rusland.

Uit een inventarisatie van NU.nl bleek dat Nederlandse pensioenfondsen voor zeker 2,5 miljard euro in Russische bedrijven hebben belegd.