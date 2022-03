Het budget van de overheid voor cursussen en opleidingen is op, meldt het UWV vrijdag. Inmiddels hebben 35.000 mensen een aanvraag ingediend.

Volgens het UWV is er sprake van een enorme interesse voor het STAP-budget, met pieken boven de 50.000 mensen. Daardoor zijn er aan het begin technische problemen ontstaan waardoor lange wachttijden ontstonden. "Gedurende de nacht van 1 op 2 maart zijn de wachtrijen weggewerkt en ontstond een stabiele stroom van aanvragen met als resultaat dat donderdag in de middag het beschikbaar gestelde budget volledig benut was", aldus het UWV.

Mensen kunnen sinds dinsdag via het zogenaamde STAP-budget een vergoeding van maximaal 1.000 euro aanvragen voor een cursus om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Voor dit jaar is er in totaal 160 miljoen euro uitgetrokken, verdeeld over vijf rondes. De volgende start op 1 mei wanneer er weer 32 miljoen beschikbaar is.

"De grote interesse is een bevestiging van de behoefte waarin de STAP-regeling voorziet. In drie dagen tijd hebben 35.000 mensen een budget aangevraagd. Hiermee kunnen ze een opleiding volgen en zelf de regie nemen over het verstevigen van hun positie op de arbeidsmarkt", zegt Tof Thissen, directeur UWV WERKbedrijf.