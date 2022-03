De Europese Commissie (EC) komt dinsdag met een plan om minder afhankelijk te worden van Russisch gas, zegt Eurocommissaris Frans Timmermans in een interview met het AD. Zo wil de EC onder meer sneller windmolens bouwen op zee en investeren in biogas.

"We moeten er nog over besluiten. Maar in algemene zin moet je denken aan het versneld bouwen van windmolenparken op zee. Dat levert heel veel extra elektriciteit op. En we hebben nog zoveel daken in Europa waar zonnepanelen op kunnen, ook dat moet versneld. Verder moeten we fors investeren in biogas. We zullen ook nog brandstoffen nodig hebben die lijken op fossiele brandstoffen zonder het te zijn", aldus Timmermans tegen de krant.

De Eurocommissaris zegt te beseffen dat dit nog jaren vergt en dat Europa afhankelijk blijft van Russisch gas. "Daarom is belangrijk dat we nu, op korte termijn, onze voorraden snel bijvullen, en daarbij zoveel mogelijk gebruikmaken van de andere leveranciers. Maar dat we voorlopig ook nog energie uit Rusland zullen krijgen - tenzij zij of wij de kraan dichtdraaien - dat is ook duidelijk."

Timmermans laat weten dat de EC ook met een voorstel komt om huishoudens te helpen met de enorme energierekeningen."Dat zijn we nu aan het uitwerken, dus daar kan ik weinig over zeggen. Maar ik vind wel dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om mensen door deze moeilijke periode heen te helpen. En ik hoop dat we daar ook op Europees niveau afspraken over kunnen maken. Dat is ons gelukt tijdens de coronapandemie, dus waarom zou ons dat hier niet lukken? Dat moet ons lukken!"

Wat hem betreft dient er ook geïnvesteerd te worden in defensie. "Het één kan niet zonder het ander. Het is absoluut noodzakelijk om onze defensie te versterken. Maar als degene die zich agressief gedraagt je lam kan leggen door de gaskraan dicht te draaien, dan schiet je nog niks op."