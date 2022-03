Pensioenfonds PME, waaraan werknemers in de metaal- en technologiesector deelnemen, heeft donderdag besloten al zijn Russische beleggingen te verkopen. Het pensioenfonds had nog 16,5 miljoen euro (0,03 procent van zijn portefeuille) belegd in Rusland. Het bestuur van PME veroordeelt tevens de Russische inval in Oekraïne.

"We zijn zeer bedroefd en bezorgd over het geweld dat we zien en de verwoestende impact die dit heeft op mensenlevens en de bedreiging voor de internationale veiligheid", aldus Eric Uijen, voorzitter van het uitvoerend bestuur van PME.

Het pensioenfonds zal de resterende beleggingen verkopen "zodra dat kan". Russische beurzen accepteren op dit moment geen verkooporders van buitenlandse beleggers. PME beheert de pensioenrechten van zo'n 630.000 (oud-)werknemers.

PME had vanwege een te lage score op de 'Democracy Index' al eerder Russische staatsobligaties en aandelen in Russische staatsbedrijven van de hand gedaan. Bovendien zijn de afgelopen twaalf maanden de beleggingen in fossiele olie en gas afgebouwd, waaronder die in Rusland.

Woensdag maakte ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, al bekend zijn resterende beleggingen in Russische bedrijven te verkopen vanwege de inval in Oekraïne. Het fonds heeft circa 520 miljoen euro aan beleggingen in Rusland. Uit een inventarisatie van NU.nl bleek dat Nederlandse pensioenfondsen voor zeker 2,5 miljard euro in Russische bedrijven hebben belegd.

PFZW, het op een na grootste pensioenfonds van Nederland, zegt de ontwikkelingen in Oekraïne in de gaten te houden. Pensioenfonds Detailhandel en PMT, het pensioenfonds voor de metaal- en technieksector, buigen zich naar eigen zeggen over eventuele maatregelen.