De gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine schiet vrijdag voorbij de 2,30 euro, meldt UnitedConsumers donderdag. Het betekent een stijging van zo'n 4 cent per liter. Dat is de grootste stijging die het consumentencollectief ooit heeft gemeten.

UnitedConsumers houdt de adviesprijzen bij van vijf grote oliemaatschappijen. Die bedrijven verhogen hun prijzen voor benzine vrijdag dus met een ongekende 4 cent.

Directeur Paul van Selms van UnitedConsumers verklaart een deel van die stijging door de hogere olieprijs vanwege de Russische invasie van Oekraïne. Rusland is een belangrijke olieproducent. Ook het feit dat de dollar duurder wordt ten opzichte van de euro speelt mee. Veel olie wordt verhandeld in dollars en doordat die munt in waarde is gestegen, wordt olie voor Europa extra duur.

Door de stijging van vrijdag is de benzineprijs in een week met meer dan 10 cent per liter opgelopen.

Veel tankstations geven overigens korting op de adviesprijs. Daardoor moet het vrijdag mogelijk zijn om te tanken voor minder dan 2,20 euro per liter. Zelfs een prijs van 2,10 euro is misschien nog te vinden. Dat is overigens nog altijd fors hoger dan bijvoorbeeld een half jaar geleden, toen sommige tankstations prijzen van minder dan 1,80 euro rekenden.

De adviesprijzen van diesel en lpg gaan vrijdag ook omhoog. De stijging is daar echter minder extreem dan bij benzine. Maar bijvoorbeeld diesel gaat nog altijd met zo'n 2 cent per liter de hoogte in, waardoor de adviesprijs ook bijna op de 2 euro uitkomt.