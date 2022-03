Twee megajachten van Russische miljardairs zijn deze week in beslag genomen in Frankrijk en Duitsland. Het gaat om jachten van Russische zakenmannen die goede banden onderhouden met de Russische president Vladimir Poetin. Diverse andere Russische miljardairs hebben hun superjachten gestald in de Malediven.

De Franse douane maakte donderdag bekend dat het het 88 meter lange schip Amore Vero (Italiaans voor Ware Liefde) in beslag heeft genomen in de stad La Ciotat aan de Zuid-Franse kust. Het schip is van Igor Sechin, de topman van het Russische staatsenergieconcern Rosneft en een goede vriend van Poetin.

Het schip van Sechin lag al sinds begin januari in de Zuid-Franse plaats en zou daar begin april vertrekken. Volgens de Franse autoriteiten leek het er woensdag op alsof het schip en de bemanning zich klaarmaakten om vroegtijdig te vertrekken. Omdat het schip onder de sancties valt die zijn ingesteld vanwege de Russische invasie in Oekraïne, besloot de Franse douane het jacht in beslag te nemen.

Op woensdag namen de Duitse autoriteiten in de haven van Hamburg ook het megajacht in beslag van miljardair Alisher Usmanov. Het schip, genaamd Dilbar, kost zo'n 600 miljoen euro en is maar liefst 156 meter lang, meldt het Amerikaanse zakenblad Forbes. De Duitse douane wilde geen officiële bevestiging geven van de inbeslagname.

Volgens data van scheepvaartwebsite MarineTraffic liggen er momenteel diverse superjachten van Russische miljardairs aangemeerd in de eilandengroep de Malediven in de Indische Oceaan. Het gaat onder meer om het jacht van Oleg Deripaska, topman van het Russische aluminiumconcern Rusal.