KLM gaat weer vliegen op Zuid-Korea. De luchtvaartmaatschappij zal met ingang van 5 maart via Kazachstan weer naar Seoel vliegen. Vanwege de sancties tegen Rusland kan KLM namelijk geen gebruik van het Russische luchtruim maken.

Vanaf komende maandag gaat er een dagelijkse vlucht van Nederland naar Zuid-Korea. Dat wordt gecombineerd met een tussenstop in Sjanghai of een tussenstop in Hangzhou in China. Over het opstarten van vluchten naar Japan gaf KLM nog geen duidelijkheid. Dat wordt nog onderzocht.

KLM kan vanwege de sancties geen gebruik meer maken van het Russische luchtruim. Daarom vliegt de luchtvaartmaatschappij via Kazachstan. De heenvluchten duren daardoor anderhalf uur langer. Terug neemt de reis 2 uur en 25 minuten langer in beslag.

KLM was een van de eerste luchtvaartmaatschappijen die na de Russische inval in Oekraïne besloten te stoppen met naar of over het land te vliegen. Dat deed het bedrijf uit vrees voor een nieuw MH17-scenario. Dat vliegtuig werd in 2014 tijdens een opstoot van geweld tussen pro-Russische rebellen en Oekraïners boven Oekraïne uit de lucht geschoten. De 298 inzittenden, van wie de meerderheid Nederlands was, overleefden het niet.

Niet veel later, toen de oorlog in Oekraïne ook echt was losgebarsten, besloot het bedrijf zijn personeel er niet meer te laten overnachten. Daarna besloot de airline het Russische luchtruim te mijden. Een paar dagen later sloot Rusland zijn luchtruim als vergelding voor westerse sancties.