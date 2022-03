Speelgoedfabrikant LEGO en drankproducent Diageo, bekend van onder meer Johnnie Walker en Guinness, zetten per direct al hun leveringen aan Rusland stop vanwege de oorlog in Oekraïne. IKEA sluit zijn deuren in Rusland en Belarus.

Het Deense LEGO heeft 81 eigen winkels in Rusland. "We hebben alle verschepingen van producten naar Rusland opgeschort in het licht van de sancties en het onzekere zakenklimaat", zegt een woordvoerder donderdag tegen de Deense nieuwssite Finans. Het bedrijf heeft ook al meer dan 16 miljoen dollar (14,4 miljoen euro) aan financiële steun toegezegd voor humanitaire hulp in Oekraïne.

De Britse drankenmaker Diageo stopt niet alleen met het leveren van drank aan Rusland, maar ook aan Oekraïne. Het bedrijf zegt dat de veiligheid van werknemers in deze regio de grootste prioriteit heeft.

IKEA sluit winkels vanwege oorlog en toeleveringsproblemen

IKEA schort voorlopig al zijn activiteiten in Rusland en Belarus op. De keten noemt de oorlog in Oekraïne een "menselijke tragedie". Onder andere de impact op mensenlevens van de oorlog heeft het concern doen besluiten zijn zeventien winkels en drie fabrieken in Rusland te sluiten. In Belarus heeft IKEA geen eigen winkels, maar alleen leveranciers.

IKEA staakt ook alle samenwerkingen met de bijna zestig leveranciers uit de twee landen. De Zweedse winkelketen heeft vijftienduizend werknemers in Rusland en Belarus, maar "garandeert hun gezinnen van baan- en inkomenszekerheid". Ook toeleveringsproblemen vanwege de oorlog zijn een reden om de winkels te sluiten, zegt het bedrijf.

De afgelopen dagen kondigden meer bedrijven aan dat ze hun activiteiten in Rusland stopzetten. Onder meer autofabrikanten als BMW, Mercedes-Benz en Volvo Cars, truckbedrijven als Daimler Truck en Volvo Trucks, elektronicabedrijf Apple, kledingketen H&M en modemerk Burberry trokken zich al terug. In Nederland besloot advocatenkantoor Houthoff donderdag alle contacten met Rusland te verbreken.