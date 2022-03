De Litouwse en Britse buitenlandministers pleiten er donderdag na een ontmoeting in Vilnius voor om alle Russische banken uit het internationale betalingssysteem SWIFT te halen. Op dit moment hebben zeven banken geen toegang tot het systeem, maar de landen willen dat de EU verder gaat.

Gabrielius Landsbergis, de Litouwse minister van Buitenlandse Zaken, en zijn Britse evenknie Liz Truss hadden donderdag een ontmoeting met elkaar in de Litouwse hoofdstad Vilnius. Daar werden ook de sancties tegen Rusland voor de inval in Oekraïne besproken.

Na het gesprek kondigden de twee ministers in een persconferentie aan dat volgens hen de EU niet ver genoeg gaat in haar sancties. "We moeten er alles aan doen om te verzekeren dat geen enkele Russische bank nog toegang heeft tot SWIFT", zegt Truss. Landsbergis was het daarmee eens en voegde eraan toe dat het geen taboe mag zijn om de gaslevering van Rusland aan Europa te sluiten.

SWIFT regelt al het internationale betalingsverkeer

SWIFT is een systeem dat internationale betalingen regelt tussen banken in verschillende landen. Het is niet zozeer een systeem dat de betalingen afwikkelt, maar het verzorgt de communicatie tussen de banken. Je kunt het nog het best vergelijken met WhatsApp, maar dan met versleutelde standaardberichten.

Dat werkt op kleine schaal, bijvoorbeeld als wij iets kopen bij een Amerikaanse webwinkel, maar ook alle internationale betalingen tussen landen worden via dat systeem geregeld.

Als banken er dus van afgesloten worden, valt een groot deel van het internationale betalingsverkeer stil. Er zijn wel alternatieven, maar die staan nog in de kinderschoenen en zijn veel complexer dan SWIFT.

De gasimport afsluiten is de allerlaatste optie voor de EU, want zo'n actie zou onze economie ook ernstig schaden. Duitsland is bijvoorbeeld voor meer dan de helft van zijn gasvoorziening afhankelijk van Rusland. Nederland haalt 20 procent van het gas uit Rusland.