Om reputatieschade te voorkomen moeten Nederlandse beursgenoteerde bedrijven die zakendoen in Rusland op korte termijn bekendmaken of ze van plan zijn in dat land actief te blijven. Dat stelt de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) in gesprek met NU.nl. "Reken maar dat er in de verschillende boardrooms momenteel een pittig woordje wordt gesproken."

Volgens de VEB lopen bedrijven die nu actief blijven in Rusland grote imagoschade op. "De druk vanuit de maatschappij, maar ook van beleggers, klanten en toeleveranciers neemt toe. Deze ondernemingen zullen zich binnenkort uitspreken, zeker nu de aandeelhoudersvergaderingen op komst zijn", zegt een woordvoerder.

Eumedion, de belangenbehartiger voor institutionele beleggers, vindt dat beursgenoteerde bedrijven die actief zijn in Rusland verplicht zijn hun beleid te herijken als blijkt dat ze direct of indirect betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen in Oekraïne.

"En dat betekent dus dat ze de hele waardeketen onder de loep moeten nemen om vervolgens verantwoording af te leggen aan aandeelhouders en andere stakeholders over het besluit om te blijven of te vertrekken. Dit is een onderwerp dat ongetwijfeld al op de bestuurstafel ligt", zegt directeur Rients Abma.

Eerder deze week maakte Shell bekend al zijn activiteiten in Rusland stop te zetten vanwege de inval in Oekraïne. Het olie- en gasconcern had eind vorig jaar voor ongeveer 3 miljard dollar (zo'n 2,7 miljard euro) aan bezittingen in Rusland.

Vooral zorgen over situatie Rusland

ING heeft besloten om geen nieuwe zaken meer te doen met Russische bedrijven, maar houdt het kantoor in Moskou met driehonderd werknemers wel open.

Andere beursgenoteerde bedrijven zijn nog niet van plan hun activiteiten in Rusland te stoppen, zo blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Levensmiddelenconcern Unilever heeft vier fabrieken in Rusland en laat weten "bezorgd te zijn over de situatie en zich te richten op de veiligheid van het personeel".

Bierbrouwer Heineken blijft de ontwikkelingen tussen Rusland en Oekraïne volgen. "We hopen dat er op korte termijn een pad naar een vreedzame uitkomst ontstaat. Rusland vertegenwoordigt minder dan 2 procent van onze wereldwijde verkopen. We zijn de derde brouwer in Rusland met ongeveer negentienhonderd collega's", aldus een woordvoerder.

Bedrijven maken ook individuele afwegingen

Eumedion-directeur Abma is niet verbaasd dat olie- en gasbedrijven zoals Shell en BP snel in actie zijn gekomen. "De connecties van zulke bedrijven met bijvoorbeeld de Russische overheid zijn heel duidelijk. Dan is het dus ook makkelijker om snel een besluit te nemen."

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland laten weten dat bedrijven ook individuele afwegingen maken. "Daarin spelen vooral ook maatschappelijke overwegingen een rol zoals de zorg voor het inkomen van hun Russische werknemers. Wat als jouw fabriek in Rusland bijvoorbeeld belangrijk is voor de voedselvoorziening van de Russische bevolking of de gezondheidszorg? Dat is dus best complex", legt een woordvoerder uit.

Om daadwerkelijk impact te hebben is het belangrijk dat het opleggen van aanvullende en verdergaande maatregelen tegen Rusland collectief en in internationaal verband plaatsvindt, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. "Nederlandse bedrijven scharen zich eendrachtig achter de door de politiek opgelegde sancties, zoals zij ook eerder al lieten weten."