Sytse van Heijst, de directeur van Gazprom Energy Nederland, legt zijn functie per direct neer, bevestigt een woordvoerder van Gazprom Nederland na berichtgeving in andere media. De topman zegt zijn werkzaamheden voor het Russische gasconcern niet te kunnen verenigen met de gebeurtenissen in Oekraïne.

Gazprom is sinds 2012 aanwezig in Nederland en heeft vooral zakelijke klanten en contracten met gemeenten en waterschappen. Vanwege de oorlog in Oekraïne is er veel ophef ontstaan over die contracten.

Achter de schermen wordt al gekeken of de overheden kunnen stoppen met het afnemen van gas van de Nederlandse tak van het concern door hun contracten op te zeggen.

Energiebedrijf Shell besloot eerder deze week al om zich volledig terug te trekken uit Rusland. Met die actie is zo'n 3 miljard dollar (2,7 miljard euro) gemoeid. Ook een aantal banken en pensioenfondsen stoppen hun Russische investeringen en advocatenbureau Houthoff verbreekt al zijn banden met Rusland, meldt het donderdag.