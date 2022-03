Het Verenigd Koninkrijk verbiedt Russische bedrijven om zich te verzekeren in Londen. De Britse verzekeringsmarkt is de grootste ter wereld voor bedrijven, vooral in de luchtvaart- en ruimtesector. Die bedrijven krijgen zowel direct als indirect geen toegang meer tot (her)verzekeringen, meldt de Britse regering donderdag.

"We gaan Britse verzekeraars of herverzekeraars verbieden om financiële transacties uit te voeren met bedrijven die Russisch zijn of banden hebben met Russische bedrijven", zegt het Britse ministerie van Financiën. "Meer details over de wetgeving worden later bekend." Wanneer de wetgeving ingaat, is nog niet duidelijk.

De actie isoleert Rusland, in combinatie met de sancties van de Europese Unie en de Verenigde Staten, nog meer van het internationale toneel. Een hoop bedrijven uit Rusland, maar ook elders in de wereld, verzekeren zich in Londen voor commerciële of erg specialistische zaken.

Woensdag besliste de EU ook om zeven Russische banken uit te sluiten van het internationale betalingssysteem SWIFT. Daardoor wordt het voor Rusland veel moeilijker om internationale overschrijvingen te doen, wat een enorme impact heeft op de buitenlandse handel met het land.