51 procent van de bedrijven die NOW-loonsteun hebben aangevraagd in de tweede ronde (tussen juni en september 2020) moeten hun definitieve berekening nog aanvragen, meldt uitvoeringsinstantie UWV donderdag. Daar hebben ze nog tot eind deze maand tijd voor. Wie zich op 31 maart niet heeft gemeld, moet alle steun terugbetalen.

In de tweede NOW-periode werd er in totaal 4,3 miljard euro aan voorschotten toegekend aan 63.500 bedrijven. Die voorschotten zijn echter maar schattingen van het uiteindelijke omzetverlies dat een bedrijf zal lijden. Daarom moeten bedrijven hun echte omzetverliezen later aan het UWV melden.

31.000 werkgevers hebben ondertussen hun definitieve berekening aangevraagd, maar 32.500 bedrijven moeten dat nog doen. Volgens het UWV zijn de meeste werkgevers er wel van op de hoogte dat ze dat moeten doen en zijn ze er ook al mee bezig, maar uit onderzoek zou blijken dat een kwart er nog aan moet beginnen.

Bedrijven die een voorschot van meer dan 20.000 euro hebben ontvangen kunnen wel veertien weken uitstel krijgen, omdat die een derdenverklaring van een boekhouder of accountant nodig hebben. Het UWV gaat de kwestie de komende periode onder de aandacht brengen bij bedrijven, via onder meer reclamecampagnes.