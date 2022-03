ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, verkoopt al zijn resterende beleggingen in Russische bedrijven vanwege de inval in Oekraïne. Het fonds heeft circa 520 miljoen euro aan beleggingen in Rusland, ongeveer 0,1 procent van het totale belegde vermogen, meldt ABP woensdagavond in een verklaring.

ABP zegt geschokt te zijn door de Russische inval in Oekraïne. Het bestuur heeft daardoor besloten om alle beleggingen in Russische bedrijven van de hand te doen en geen nieuwe beleggingen meer aan te kopen. Het pensioenfonds handelt niet in Russische staatsobligaties te beleggen vanwege een VN-wapenembargo.

De afgelopen jaren deed ABP al verschillende Russische beleggingen van de hand. ABP verkocht in oktober al een deel van zijn beleggingen in Russische olie- en gasbedrijven wegens het besluit om te stoppen met het investeren in producenten van fossiele brandstoffen.

Het verkopen van de resterende beleggingen kan volgens ABP enige tijd duren vanwege de "ingewikkelde marktomstandigheden". ABP zegt de gevolgen van de wereldwijde sancties tegen Rusland in de gaten te houden.

Uit een inventarisatie van NU.nl blijkt dat Nederlandse pensioenfondsen voor zeker 2,5 miljard euro beleggen in Russische bedrijven. De tien grootste pensioenfondsen van Nederland hebben een ruime portefeuille van aandelen en obligaties, waaronder de staatsdeelnemingen Gazprom, Lukoil en Rosneft. Ook de banken Sberbank, Credit Bank of Moscow en VTB Bank, die zijn getroffen door Europese en Amerikaanse sancties, zitten in de portefeuille van verschillende fondsen.