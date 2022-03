De Europese Unie, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen dagen veel extra sancties opgelegd aan Rusland en Belarus. Vorige week kregen beide landen ook al veel strafmaatregelen voor de kiezen. NU.nl zet de belangrijkste sancties die tot dusver zijn genomen op een rijtje.

Tegoeden van rijke Russen en banken zijn bevroren

Rijke Russen die nauwe banden hebben met president Vladimir Poetin hebben vaak tegoeden in Europa of de Verenigde Staten. Die tegoeden zijn nu bevroren. Dit betekent dat de miljardairs er niet meer bij kunnen. Dan gaat het waarschijnlijk om vele miljarden euro's. De oligarchen krijgen ook reisbeperkingen opgelegd.

Russische banken kunnen eveneens niet meer bij het geld dat ze hebben gestald bij bijvoorbeeld Amerikaanse of Engelse banken. Ook hier kan het om vele miljarden gaan. De maatregelen zijn vooral bedoeld om het de Russische regering moeilijker te maken de oorlog tegen Oekraïne te financieren.

Daarnaast willen de EU, de VS en het VK de economie van Rusland treffen. Dit doen ze bijvoorbeeld door ook de tegoeden van de Russische centrale bank te bevriezen. Zo wordt het voor de centrale bank moeilijker om de roebel te ondersteunen, nu de Russische munt flink in waarde daalt.

Banken kunnen geen gebruik meer maken van SWIFT

De Europese Commissie besloot woensdag om zeven banken geen toegang meer tot SWIFT te geven. Dit is een systeem waarmee honderden banken wereldwijd financiële berichten naar elkaar kunnen sturen. Dit maakt het betalingsverkeer makkelijker. Door de banken de toegang tot het systeem te ontzeggen, is het voor de banken moeilijker om handel te drijven met het buitenland. De Europese Commissie overweegt de komende tijd nog meer banken de toegang tot SWIFT te ontzeggen.

Ook is besloten om banken uit de Europese economie te weren. Daardoor hebben ze geen toegang meer tot bijvoorbeeld de Europese kapitaalmarkt om daar geld te lenen. Dat geldt ook voor de Amerikaanse markt.

Russische bedrijven kunnen moeilijker handel drijven

Niet alleen Russische banken is de toegang tot de Europese economie ontzegd, maar ook voor Russische bedrijven is het moeilijker geworden om handel te drijven met Europa. Zo mogen westerse bedrijven geen goederen meer exporteren naar Rusland als deze kunnen worden ingezet voor militaire doeleinden. Ook de handel in technologische producten zoals chips is aan banden gelegd.

Goedkeuring voor nieuwe gaspijplijn stopgezet

Tussen Rusland en Duitsland is een nieuwe gaspijplijn aangelegd, de Nord Stream 2. Hoewel de pijplijn al klaar is, stroomde er de afgelopen tijd nog geen gas doorheen. Onder meer de Duitse autoriteiten moesten nog een vergunning afgeven voordat er gas doorheen kon stromen. Maar de Duitsers hebben het vergunningsproces voor onbepaalde tijd stopgezet.

Dat is overigens een van de weinige beperkingen als het gaat om de handel in energie, die tot nu toe veelal buiten schot bleef. Europa is namelijk voor een groot deel van zijn energie afhankelijk van Rusland. Vooral Russisch aardgas is in het westen populair. Dat gas blijft voorlopig gewoon stromen, via pijplijnen die in het verleden al in gebruik zijn genomen.

Woensdag bleek wel dat Rusland steeds meer moeite heeft om nog olie te verkopen. Handelaren vrezen beperkingen en zijn ook bang voor imagoschade als ze Russische olie inkopen.

Veel westerse bedrijven trekken weg uit Rusland

Door de Russische gewelddadigheden en de vele sancties bouwen veel bedrijven hun activiteiten in Rusland af. Zo besloot Apple om voortaan geen producten meer te verkopen in het land en besloot Google op zijn beurt om apps van Kremlingezinde media uit zijn Play Store te verbannen.

Ook diverse grote oliemaatschappijen verlaten het land, al dan niet deels. Tevens maakte ING woensdag bekend geen nieuwe klanten meer aan te nemen in Rusland en alleen de zaken met bestaande klanten nog af te handelen. Ook veel andere westerse bedrijven snijden hun Russische banden door.

Luchtruim gesloten voor Russische vliegtuigen

Russische vliegmaatschappijen zoals Aeroflot mogen niet meer naar of over Europa vliegen. Ook de luchtruimen van de VS en Canada zijn niet toegankelijk voor Russische toestellen.

Als reactie daarop heeft Rusland zijn luchtruim gesloten voor vliegtuigen uit Europa en Noord-Amerika. Daar hebben de westerse maatschappijen behoorlijk last van, omdat Rusland het grootste land ter wereld is. Dat gigantische luchtruim werd dan ook veel gebruikt.

Door de beperkingen kan KLM sinds enkele dagen niet meer naar onder andere China vliegen, omdat de gebruikelijke vliegroute voor een groot gedeelte over Rusland gaat. Het bedrijf zoekt momenteel naar alternatieven.

Sancties gelden ook voor Belarus

Veel sancties voor Rusland gelden ook voor Belarus, omdat dat land zijn bondgenoot heeft geholpen bij de invasie van Oekraïne. Belarus ligt ten noorden van Oekraïne en heeft Rusland toegestaan zijn troepen in het land op te stellen, in afwachting van de start van de invasie. Belarus ligt relatief dicht bij de Oekraïense hoofdstad Kiev.