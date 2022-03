EU-lidstaat Malta stopt voorlopig met de verkoop van Europese paspoorten aan rijke mensen uit Rusland en Belarus. Door de ontwikkelingen in Oekraïne kan het land de achtergrond van de kopers onvoldoende verifiëren, meldt de Maltese regering woensdag.

Malta begon met de controversiële verkoop van het Europees burgerschap in 2014. Onder het zogenoemde investeringsprogramma van het land kunnen miljonairs en miljardairs in ruil voor een investering van 1 miljoen euro een Europees paspoort krijgen.

De Maltese premier Robert Abela had zich eerder nog verzet tegen het stopzetten van de verkoop van paspoorten vanwege de invasie in Oekraïne. Volgens Abela heeft Malta "honderden miljoenen" verdiend aan zijn paspoortprogramma. Met dit geld kon het land de inwoners ondersteunen tijdens de coronacrisis.

Kopers hoeven zich na het ontvangen van het paspoort niet op het eiland te vestigen. Een kwart van alle kopers komt uit Rusland. Ook in het Midden-Oosten en China is veel interesse in de paspoorten.

Voor kopers gaat met het paspoort de deur open naar de Europese Unie. Ze kunnen zich door het Maltese paspoort vestigen in Nederland en hier bedrijven starten en bankrekeningen openen. Ook kunnen ze hun vermogen hier onderbrengen, waardoor het minder makkelijk op te sporen is. Volgens Malta zijn er geen paspoorten verstrekt aan mensen die nu door de westerse sancties worden geraakt.

Er is al langere tijd felle kritiek vanuit andere lidstaten op de zogenoemde gouden paspoorten. De Europese Commissie waarschuwde in 2019 dat die paspoorten een risico vormen voor witwassen en de georganiseerde misdaad.