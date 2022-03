Winkelketen Holland & Barrett komt mogelijk in betalingsmoeilijkheden door de sancties tegen enkele Russische oligarchen. Dat komt doordat Mikhail Fridman, die een onbekend belang in het bedrijf heeft, op de sanctielijst staat, meldt onderzoeksplatform Follow the Money woensdag. Ook reisagentschap TUI kan in de problemen komen, aangezien geldschieter Alexei Mordashov op de lijst staat.

De Rus Mikhail Fridman heeft samen met Pyotr Aven, die ook op de lijst staat, een aandelenbelang in Letter One. Deze investeringsmaatschappij met een hoofdkantoor in Luxemburg heeft op haar beurt een meerderheidsaandeel in Holland & Barrett, dat eerder in Britse handen was.

Fridman is inmiddels uit het bestuur van Letter One gestapt, meldt de Britse krant Daily Mail. De oligarch is goed voor een vermogen van bijna 11 miljard Britse pond (13,2 miljard euro).

Dat de twee Russen op de sanctielijst staan, betekent dat al het geld dat ze vanuit de EU ontvangen bevroren wordt. Daardoor kan het gebeuren dat de inkomsten uit Holland & Barrett niet bij hen terechtkomen en dat bankrekeningen die voor Holland & Barrett bestemd zijn dus geblokkeerd worden. En dat kan tot betalings- en leveringsproblemen leiden.

Maar dat geldt alleen als Fridman en Aven zelf ook allebei 50 procent van Letter One, en dus Holland & Barrett, in handen hebben. Hoe groot hun belang is, is echter niet bekendgemaakt. Naar alle waarschijnlijkheid zit er ook geld van anderen in het fonds. Als ze geen meerderheid van de aandelen hebben, is er geen probleem.

Holland & Barrett heeft nog niet gereageerd op vragen van NU.nl, maar laat aan Follow the Money weten dat de keten niet is getroffen door de sancties en dat dit naar verwachting ook niet zal gebeuren.

TUI stuurde woensdag wel meteen een mededeling de wereld in waaruit blijkt dat aandeelhouder Alexei Mordashov op de sanctielijst staat en een deel van zijn rekeningen dus bevroren wordt. Volgens de verklaring heeft dat geen impact op het bedrijf, aangezien de sancties voor Mordashov als persoon gelden en niet voor TUI.

Maar net als bij Holland & Barrett kunnen er problemen ontstaan als bepaalde belangrijke tegoeden bevroren worden. Mordashov is met 34 procent van de aandelen de op een na grootste aandeelhouder van het Duitse reisbedrijf. Hij stapte woensdag uit de raad van commissarissen van TUI.