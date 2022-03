ING heeft besloten geen nieuwe zaken meer te doen met Russische bedrijven, heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt. Het besluit is een gevolg van de Russische invasie in Oekraïne. Ook vraagt ING de komende tijd geen commissie als iemand geld wil sturen naar Oekraïne en blijft de bank open voor klanten.

ING heeft daarnaast een donatie van 3 miljoen euro aan UNICEF gedaan voor de slachtoffers van het geweld. Tevens zijn er diverse lokale initiatieven die het bedrijf steunt.

"We zijn diep bedroefd en bezorgd over het geweld dat we nu in Oekraïne zien", aldus topman Steven van Rijswijk in een toelichting. "We veroordelen de invasie in Oekraïne, de vernietigende en hartverscheurende impact die dit heeft op de bevolking en het gevaar dat het meebrengt voor de veiligheid en stabiliteit."

De Nederlandse bank is al zo'n dertig jaar aanwezig in Oekraïne, waar het diensten aanbiedt aan zowel bedrijven als particulieren. ING zegt in nauw contact te staan met de medewerkers en er alles aan te doen om te zorgen dat ze veilig zijn. "We blijven ook in contact met collega's in Rusland, die eveneens uitdagingen moeten trotseren."

ING volgt met het besluit diverse andere bedrijven die activiteiten in Rusland afbouwen. Zo besloten eerder al verschillende grote energieconcerns om, al dan niet gedeeltelijk, weg te trekken uit het land. Dan gaat het onder meer om Shell, TotalEnergies en BP. Daarnaast heeft Apple besloten geen producten meer te verkopen in Rusland en heeft Google apps van Russische staatsmedia uit de Play Store gehaald.