Kantoorartikelengroothandel Office Centre uit Almere is woensdag failliet verklaard door de rechtbank van Utrecht. Dat brengt onzekerheid voor zo'n 550 personeelsleden. Office Centre heeft dertig vestigingen in Nederland.

De onderneming, die tevens sponsor van voetbalclub FC Groningen is, verkeerde al langer in financiële problemen en kreeg vrijdag uitstel van betaling. Die surseance liep op 1 maart af, waarna woensdag het faillissement is uitgesproken.

Office Centre heeft ruim dertig vestigingen verdeeld over Nederland. Daarnaast is er nog het servicekantoor in Almere. Het is de vraag of er een doorstart kan worden gemaakt en zo ja, met welke onderdelen. Volgens de website werken er momenteel 550 mensen bij het bedrijf.

Naast de verkoop van kantoorartikelen biedt het bedrijf diensten op het gebied van drukwerk, frankeer- en verzendoplossingen en technische ondersteuning aan.