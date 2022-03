Het in Amsterdam gevestigde advocatenkantoor Houthoff gaat kritisch kijken naar de relatie met de Russische cliënten. Dat meldt het kantoor in een verklaring naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne en de kritiek die het de afgelopen tijd kreeg.

Vorig jaar schreef het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow The Money dat Houthoff grote Russische bedrijven als Gazprom, VEON en LetterOne als klant had, maar ook de Russische staat. Door de banden met Rusland wordt het bedrijf weleens 'Kremlinkantoor' genoemd.

Het bedrijf laat nu weten dat het zeer geschokt is door de situatie in Oekraïne. "De oorlog in Oekraïne veroordelen wij als een schending van internationaal recht en mensenrechten", schrijft het advocatenkantoor in de verklaring.

"Wij onderzoeken op dit moment binnen het raam van onze beroepsmatige en contractuele verplichtingen welke mogelijkheden bestaan om onze relatie met bepaalde cliënten te herzien." Daarbij maakt Houthoff de kanttekening dat de advocaten in lopende zaken de klanten bij moeten blijven staan.

Of er al contracten zijn opgezegd of op wat voor termijn dat gaat gebeuren, kon een woordvoerder van Houthoff niet zeggen. Dit is omdat het naar eigen zeggen een geheimhoudingsplicht heeft.