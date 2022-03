De Europese Unie sluit zeven Russische banken uit van het internationale betaalsysteem SWIFT. De beslissing is verschenen in het Publicatieblad van de EU. De strafmaatregel in verband met de Russische invasie van Oekraïne gaat per direct in.

Het gaat om Vnesheconombank (VEB), Bank Rossiva, Sovcombank, Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank en VTB BANK.

Het besluit stuurt volgens voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen een duidelijk signaal naar de Russische president Vladimir Poetin en naar het Kremlin. De maatregel is genomen in overleg met de VS en het Verenigd Koninkrijk.

De sanctie wordt van kracht na een overgangsperiode van tien dagen die woensdag ingaat. Daardoor heeft het bedrijf achter het SWIFT-systeem nog tijd om de maatregel door te voeren en de gevolgen voor Europese bedrijven en financiële markten te beperken. De EU overweegt om meer Russische banken uit te sluiten van het systeem.

De twee grote banken Sberbank en Gazprombank blijven vooralsnog buiten schot om het betaalverkeer voor de Russische gas- en olieleveranties niet in gevaar te brengen.

Totaalverbod voor leveren van bankbiljetten

De EU verbiedt ook nieuwe investeringen in het Russische Direct Investment Fund (RDIF) en stelt een nagenoeg totaalverbod in op de levering van eurobankbiljetten aan Russische personen en bedrijven, om omzeiling van het SWIFT-verbod te voorkomen.

SWIFT is een systeem waarbij niet zozeer geld wordt overgemaakt, maar waarmee elektronische financiële berichten worden verstuurd tussen duizenden banken uit ongeveer tweehonderd landen. Voor banken die hier gebruik van kunnen maken, wordt het internationale betalingsverkeer makkelijker. Dagelijks gaan er miljoenen betaalinstructies door het netwerk.

De uitsluiting van SWIFT is niet de enige sanctie die Russische banken raakt. Diverse andere maatregelen maken het banken ook moeilijker. Als gevolg daarvan werd eerder op de dag bekend dat de Europese onderdelen van Sberbank, de grootste Russische bank, worden stopgezet en verkocht.