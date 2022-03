Nederlandse ondernemers in de technologische industrie hebben veel last van de sancties die zijn opgelegd aan Rusland. Bedrijven zeggen vooral gevoelig te zijn voor de hogere inkoopprijzen van grondstoffen en de afhankelijkheid van energie. Dat blijkt uit een enquête onder 380 leden van FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie.

Zo is het verboden om bepaalde machines en technologie vanuit Nederland naar Rusland te exporteren. Binnen de energiesector is een verbod ingesteld op de export van raffinagetechnologieën. Het gaat daarbij om een verscherping van bestaande sancties tegen de olie- en gassector. Ook is het verboden om luchtvaartonderdelen te exporteren en reparaties te doen.

Verder zijn er exportcontroles en controles op exportfinancieringen naar Rusland. Het gaat om een maatregel waarmee een lange lijst goederen en technologie niet meer, of slechts nog onder zeer strikte voorwaarden, naar Rusland geëxporteerd mag worden.

Dit betreft onder andere elektronica zoals halfgeleiders, technologie voor telecommunicatie en informatiebeveiliging, sensoren en lasers, navigatie en vliegtuigelektronica en technologie voor ruimtevaart. De bedrijven die zeggen maatregelen te treffen, gaan op zoek naar nieuwe afzetmarkten en andere toeleveranciers.

Ook bedrijven in de metaalindustrie ondervinden grote problemen door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, blijkt uit een inventarisatie van Koninklijke Metaalunie. De werkgeversorganisatie opende onlangs ook een meldpunt en schat dat tussen de tweehonderd en driehonderd metaalbedrijven in een van de landen actief zijn.

Vooral zorgen om werknemers

Volgens Paul Verlinden, beleidssecretaris internationaal ondernemen van Koninklijke Metaalunie, maken zijn leden zich vooral zorgen over het sociale aspect. Zij hebben namelijk werknemers in Oekraïne of Rusland en zoeken naar manieren om ervoor te zorgen dat die medewerkers hun salaris krijgen.

"Een bedrijf geeft bijvoorbeeld aan de rekeningen goed gevuld te hebben om de salarissen te betalen. Maar we verwachten dat bedrijven op termijn in de problemen komen. Bovendien heerst er angst dat er beslag wordt gelegd op de rekeningen."

Sommige metaalbedrijven zijn afhankelijk van grondstoffen uit Oekraïne en Rusland. "Het gaat dan vooral om aluminium. Ondernemers geven nu al aan dat er niet geleverd wordt, waardoor de productie moet stoppen. In andere gevallen zijn er aanbetalingen gedaan, maar worden de producten niet geleverd", aldus Verlinden.

Koninklijke Metaalunie is dagelijks in overleg met de ministeries van Economische Zaken, Buitenlandse Zaken en andere stakeholders om de ondernemers zoveel mogelijk te kunnen helpen.