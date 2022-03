De adviesprijs van benzine staat woensdag voor het eerst ooit boven de 2,25 euro per liter, blijkt uit gegevens van consumentencollectief UnitedConsumers. Oorzaak hiervan zijn de hoge olieprijzen, die vanwege de Russische invasie in Oekraïne flink zijn opgelopen. Rusland is een belangrijke olieproducent, al heeft het steeds meer moeite om kopers te vinden.

De afgelopen dagen werd een vat olie al behoorlijk duurder. Zo kostte een vat Brentolie, een referentiepunt voor onder meer Europese oliemarkten, een week geleden nog minder dan 100 dollar (90 euro). Inmiddels betalen handelaren daar meer dan 110 dollar voor. Dat is de hoogste prijs sinds juni 2014. Ook Amerikaanse olie ging de afgelopen dagen flink in prijs omhoog.

Het zorgt dat de brandstofprijzen, die al maanden hoog zijn, woensdag nog verder klommen. De gemiddelde landelijke adviesprijs voor benzine is nu 2,251 euro per liter. Dat is 1,4 cent duurder dan een dag eerder. Ook diesel en lpg zijn met prijzen van respectievelijk 1,939 en 1,187 euro duurder dan ooit.

Prijzen aan de pomp zijn al geruime tijd zeer hoog. Zo was de adviesprijs voor 1 liter benzine afgelopen najaar voor het eerst meer dan 2 euro. Sindsdien is er dus al zo'n 25 cent per liter bij gekomen.

Paul van Selms van UnitedConsumers zei onlangs te verwachten dat de prijzen nog verder gaan stijgen. Al denkt hij dat een prijsverhoging van tientallen centen per liter er voorlopig niet komt. De spanningen tussen Rusland en Oekraïne bestaan al langer en zijn daardoor de afgelopen tijd al voor een deel in de olie- en brandstofprijzen verwerkt.

Weinig interesse in Russische olie

Overigens slaagt Rusland er steeds minder in om de olie nog te verkopen. Hoewel er geen sancties zijn die de handel in Russische olie beperken, lijken handelaren toch geen zaken met het land te willen doen. Oliehandelaar Trafigura slaagde er dinsdag niet in om kopers te vinden voor ruwe olie uit het Oeral-gebied, ondanks een korting van een kleine 19 dollar per vat.

Het grote probleem bij de aankoop van Russische olie is het vervoer. Veel eigenaren van olietankers nemen geen risico en willen eerst duidelijkheid over mogelijke sancties. Ook is de situatie op de Zwarte Zee, waar veel olie wordt vervoerd, gevaarlijk vanwege de oorlogshandelingen daar. Oekraïne en Rusland liggen beide aan de Zwarte Zee

De houding van scheepseigenaren kan een grote klap zijn voor Rusland, want twee derde van alle ruwe olie die het land produceert wordt per schip vervoerd. Handelaren tonen zich daarnaast bezorgd om de negatieve publiciteit die het handelen in Russische olie ze kan opleveren.