De Europese gasprijs is woensdag naar een nieuwe recordstand gestegen. Op de toonaangevende beurs van Amsterdam schoot de prijs tot 60 procent omhoog naar 194 euro per megawattuur door zorgen over de impact van westerse sancties op de gaslevering.

De Europese Unie en andere westerse landen komen binnenkort met een nieuw sanctiepakket als Rusland zich niet terugtrekt uit Oekraïne. Een mogelijkheid is dat ze daar beperkingen op de levering van Russisch gas instellen.

Een andere mogelijkheid is dat Rusland zelf beslist om de gaskraan dicht te draaien als represaille voor de huidige sancties. Dat kan problematisch zijn voor landen als Duitsland en Italië die de meerderheid van hun gas uit Rusland halen. Al zei de Duitse minister Robert Habeck (Economie) woensdag wel dat zijn land voorbereid is op een gesloten gaskraan.

De spanningen duwden de Europese gasprijs naar een nieuw record van 194 euro per megawattuur. Op de vorige piek in december was gas net geen 181 euro per megawattuur waard. Dat had toen vooral te maken met de koude winter en discussies rond de pijplijn Nord Stream 2 tussen Rusland en Duitsland, waarvan de bouwer ondertussen uitstel van betaling heeft aangevraagd.