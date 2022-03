De Europese tak van de grootste Russische bank Sberbank wordt opgedoekt en verkocht. Dit is een gevolg van de sancties van de Europese Unie vanwege de Russische inval in Oekraïne.

De Single Resolution Board (SRB), een Europees orgaan dat zich bezighoudt met in de problemen geraakte financiële instellingen, brengt de aandelen van Kroatische en Sloveense dochters van Sberbank onder bij andere banken in die landen. Voor de Oostenrijkse tak wordt het faillissement aangevraagd.

Sberbank wordt hard getroffen door de westerse sancties tegen Rusland. De SRB gaf daardoor maandag al aan dat de Europese dochters van de bank het vermoedelijk niet zouden redden en bevroor de meeste betalingen naar de banken.

De Europese dochters van Sberbank zijn maar goed voor een klein deel van de inkomsten van de bank. Sberbank stelt dat het niet meer mogelijk was om de banken van extra geld te voorzien, maar dat de lokale banken over voldoende geld zouden beschikken om tegoeden te kunnen dekken.

De Kroatische staatsbank Hrvatska Postanska Banka neemt de Kroatische tak van Sberbank over, Nova Ljubljanska Banka doet dat met het Sloveense deel. De kantoren van Sberbank in die twee landen gaan woensdag gewoon open en klanten hebben geen last van een onderbreking in de dienstverlening, zegt het SRB.

Klanten van de Oostenrijkse dochter van Sberbank krijgen volgens het depositogarantiestelsel van het land tot 100.000 euro van hun spaartegoed terug. Eventuele hogere tegoeden moeten bij het faillissement worden bekeken.