Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van maaltijdbezorger Thuisbezorgd, doet vanaf 1 april geen leveringen meer in Noorwegen en Portugal. De resultaten in die landen vielen tegen, meldt het Nederlandse bedrijf woensdag in de marge van zijn jaarcijfers. De totale omzet van Just Eat Takeaway kwam in 2021 uit op 5,3 miljard euro. Het verlies bedroeg zo'n 1 miljard euro.

De beslissing om niet meer aanwezig te zijn in Noorwegen en Portugal heeft volgens de maaltijdbezorger weinig impact op de bedrijfsresultaten. De onderneming maakte in die landen jaarlijks 10 miljoen euro verlies en had er een verwaarloosbaar aantal bestellingen.

In totaal boekte Just Eat Takeaway, dat nu actief is in 25 landen, het afgelopen jaar een omzet van 5,3 miljard euro, maar winst maakt het bedrijf nog niet. Het verlies kwam in 2021 uit op 1 miljard euro, tegenover 151 miljoen een jaar eerder. Volgens het rapport kroop er meer geld in de overnames van bijvoorbeeld Grubhub of Bistro.sk, maar zaten er ook nog kosten vast aan eerdere overnames.

CEO JItse Groen ziet het Nederlandse bedrijf echter snel winstgevend worden. Een precies moment geeft hij niet, maar in het jaarverslag heeft hij het over "een snelle evolutie naar winstgevendheid". Nu er minder geïnvesteerd hoeft te worden zal het bedrijf naar eigen zeggen snel uit de rode cijfers komen.