Olie- en gasbedrijf ExxonMobil trekt zich terug uit Rusland in een reactie op de Russische invasie in Oekraïne. Eerder lieten de Britse oliegiganten BP en Shell en het Noorse Equinor al weten hun activiteiten in Rusland te staken.

"Gezien de huidige situatie zal ExxonMobil niet investeren in nieuwe ontwikkelingen in Rusland", zei het bedrijf dinsdag. zonder een duidelijke planning voor de exit bekend te maken. "Wij betreuren de militaire actie van Rusland die de territoriale integriteit van Oekraïne schendt en de Oekraïense bevolking in gevaar brengt."

Het bedrijf had vorig jaar meer dan duizend medewerkers in Rusland, met kantoren in Moskou, Sint-Petersburg, Jekaterinenburg en Yuzhno-Sakhalinsk.

Het vertrek van ExxonMobil heeft ook gevolgen voor een groot olie- en gasproductieproject op het eiland Sakhalin in het verre oosten van Rusland. Het bedrijf exploiteert daar drie grote offshore olie- en gasvelden samen met Japanse, Indiase en Russische bedrijven. Exxon had ook plannen om op de locatie een terminal te bouwen voor de export van vloeibaar aardgas.

ExxonMobil is niet het eerste oliebedrijf dat vertrekt uit Rusland sinds de oorlog in Oekraïne begonnen is. Oliegigant Shell, die voor 3 miljard dollar (2,7 miljard euro) aan Russische belangen heeft, trok zich eerder al terug uit het land. Ook BP en het Noorse staatsoliebedrijf Equinor hebben al vertrekplannen bekendgemaakt