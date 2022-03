Alle woningen in Nederland zijn samen 1,9 biljoen euro waard. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de totale waarde van 900 miljard euro die alle huizen medio 2013 samen waard waren. Dat meldt verzamelaar van woningdata Calcasa.

In 2013 was de huizenmarkt door de kredietcrisis aanbeland op een dieptepunt. De gemiddelde waarde van een koophuis was toen 223.000 euro. Sindsdien stegen de huizenprijzen continu, om eind vorig jaar uit te komen op 431.000 euro. Dit betekent dat de prijzen bijna verdubbelden in 8,5 jaar.

Die prijsstijging is echter niet de enige oorzaak dat de waarde van de woningvoorraad zo hard is gestegen. Er zijn in de tussentijd ook 8,5 procent meer woningen bij gekomen, waardoor het totaal uitkomt op bijna 4,5 miljoen huizen.

Opvallend is dat bijna een kwart (235 miljoen euro) van de totale stijging van 1 biljoen euro sinds de kredietcrisis pas in het afgelopen jaar is behaald. Dit komt vooral doordat de prijzen in de afgelopen maanden ongekend hard zijn gestegen, met percentages van soms boven de 20 ten opzichte van een jaar eerder.

Uit de cijfers van Calcasa komt ook naar voren dat Zuid-Holland de provincie met de meeste huizen (867.000) is. Het kleinste aantal staat in Flevoland (111.000). De stad met de meeste huizen is - niet verrassend - Amsterdam. Daar staan 125.000 woningen.