In Nederland zijn afgelopen maand 22.860 nieuwe auto's geregistreerd, een stijging van 5,8 procent ten opzichte van februari vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en informatieverwerker RDC.

De autoregistraties vertonen na maanden van rode cijfers weer een lichte stijging. Of de stijging doorzet, is nog te vroeg om te zeggen vanwege de aanhoudende wereldwijde tekorten aan chips. In totaal verwachten BOVAG en RAI Vereniging dit jaar 391.000 nieuwe auto's te registreren. Afgelopen jaar bleef de teller steken op 322.831 auto's.

In totaal zijn er tot eind februari 53.724 nieuwe auto's op kenteken gezet. Dat is bijna 6 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar (56.456).