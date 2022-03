De interesse in het opleidingsbudget van 1.000 euro van de overheid is zeer groot. Sinds dinsdag 1 maart kan iedereen die in Nederland werkt of kan werken subsidie aanvragen voor een opleiding, training of cursus. Er is nu een ware run op het budget ontstaan, waardoor de aanvraagpagina tijdelijk niet bereikbaar is.

De aanvraag voor de tegemoetkoming in de opleidingskosten kan worden gedaan op een speciale website van het UWV. Daar liep de wachttijd dinsdag razendsnel op.

Op de site was gedurende de ochtend te lezen: "Het is op dit moment erg druk. Wij adviseren u in de wachtrij te blijven en uw venster niet te sluiten. Zodra u aan de beurt bent, kunt u inloggen om uw aanvraag te starten." Inmiddels is de pagina onbereikbaar.

Een woordvoerder laat weten dat het inderdaad erg druk is. "Er zijn tienduizend mensen die tegelijk willen inloggen. Dat brengt technische uitdagingen met zich mee." Toch is hij ook positief: "Het toont aan dat er veel interesse is en dat de maatregel voorziet in een behoefte."

De woordvoerder meldt dat de eerste aanvragen inmiddels zijn goedgekeurd door het UWV. Hoeveel aanvragen er al zijn gedaan, is nog niet duidelijk.

Budget voor dit jaar is 160 miljoen euro

Het budget is bedoeld voor iedereen die in Nederland werkt of kan werken en een opleiding, cursus of training wil volgen. Het moet dan wel gaan om een erkende studie. Ook mag het geld niet worden besteed aan een hobby, zoals een cursus voor amateurfotografie.

Daarnaast moet de aanvrager boven de 18 zijn, maar de AOW-gerechtigde leeftijd van 66 jaar en 7 maanden nog niet bereikt hebben. De maximale tegemoetkoming is 1.000 euro per persoon.

Er is in totaal 160 miljoen euro per jaar beschikbaar. Dit jaar zijn er vijf momenten waarop een leerbudget kan worden aangevraagd. Wie er deze keer naast grijpt, kan over twee maanden een nieuwe poging wagen. Het budget loopt de komende jaren op tot 200 miljoen euro per jaar.