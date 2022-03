Wie tijdens het rijden zit te bellen of zijn telefoon op een andere manier gebruikt, moet daar vanaf dinsdag 350 euro voor betalen. Dat is 100 euro meer dan tot nu toe het geval was. Ook de straf voor het hinderen van een ambulance of politiewagen is verhoogd. Diverse andere boetes zijn juist verlaagd.

Met de nieuwe boetebedragen die allemaal dinsdag zijn ingegaan, wil het kabinet de verkeersveiligheid vergroten. Die extra inkomsten wil het gebruiken om andere boetes te verlagen.

Zo is bijvoorbeeld de boete omlaaggegaan voor wie minder dan 10 kilometer te hard rijdt op de snelweg. De bedragen zijn met 15 procent gedaald. Daarnaast krijg je voortaan geen boete als je maximaal 3 kilometer te hard rijdt op een weg waar de maximumsnelheid 130 kilometer per uur is.

Daar staat tegenover dat de boete voor bellen achter het stuur dus flink de hoogte in gaat. Ook gaat het bedrag voor onnodig links rijden omhoog van 150 naar 220 euro. Wie bijvoorbeeld een brandweerwagen of ambulance hindert, betaalt voortaan 350 in plaats van 250 euro. Ook is strafvervolging mogelijk.

Eerder was al aangekondigd dat de boetebedragen zouden veranderen. Maar de Tweede Kamer moest de wijzigingen nog goedkeuren. Daardoor zijn sommige bedragen nog wat aangepast.