De Oekraïense regering wil zo'n 41 miljard Oekraïense hryvnia (1,2 miljard euro) ophalen met staatsobligaties om de soldaten in de oorlog tegen Rusland te kunnen betalen. Dat kondigde het ministerie van Financiën maandagavond aan. Investeerders vrezen dat het land binnenkort zijn schulden niet meer kan betalen.

Oekraïne verkoopt de obligaties vanaf dinsdag. Maandag legde het ministerie in een tweet uit dat het staatspapier beschikbaar zal zijn voor zowel burgers als bedrijven en buitenlandse beleggers "om te investeren in militaire gewapende krachten".

Obligaties zijn schulden die door een overheid of een bedrijf worden uitgegeven. Wie zo'n obligatie koopt, krijgt in principe al het geld later terug met rente. Investeerders lopen wel altijd het risico dat die bedrijven of landen hun schulden uiteindelijk niet meer kunnen terugbetalen. Oekraïne vraagt 1.000 hryvnia per obligatie en betaalt ze na een jaar terug. De rentevoet wordt bepaald tijdens de veiling.

De waarde van het huidige Oekraïense staatspapier is sinds de Russische inval fors gedaald, waardoor beleggers vrezen dat het land uiteindelijk zijn schulden niet meer zal kunnen betalen. De Oekraïense overheidscommissaris voor publieke schuld Yuriy Butsa liet maandag echter weten dat het geld onderweg is en dat er geen plannen zijn om bepaalde schulden niet of pas later af te betalen.

De Oekraïense en Russische economie lijden onder de oorlog die momenteel aan de gang is in het Oost-Europese land. Sinds Rusland Oekraïne is binnengevallen, is de hryvnia tegenover de euro 3,2 procent in waarde gedaald. De Russische roebel ging in diezelfde periode tegenover de euro al met 20 procent onderuit.