Nederlanders die een inkomen hebben dat in box 3 valt, moeten dit in de belastingaangifte over het afgelopen jaar voorlopig nog op de oude manier invullen. Dit ondanks een uitspraak van de Hoge Raad, waarin de rechter gehakt maakt van de regels. De fiscus meldt wel voorlopig geen definitieve aanslag op te leggen.

Vanaf dinsdag moeten ruim acht miljoen particulieren en ondernemers weer belastingaangifte doen over het afgelopen jaar. Een heikel punt daarin is box 3, waarin inkomsten uit bijvoorbeeld spaargeld en beleggingen vallen.

De fiscus ging tot vorig jaar uit van een fictief rendement uit bijvoorbeeld sparen en beleggen. Maar volgens velen was dat fictieve rendement veel te hoog. Hierdoor betaalden veel mensen meer belasting dan wanneer hun werkelijke inkomsten uit sparen en beleggen zouden zijn belast. Ze stapten naar de rechter en die gaf de bezwaarmakers eind vorig jaar gelijk.

In mei meer duidelijkheid

Het nieuwe kabinet weet nog niet hoe het moet omgaan met die rechterlijke uitspraak. Daarover moet in mei duidelijkheid komen. Maar de fiscus wil daar niet op wachten. Nederlanders met een inkomen in box 3 - dat zijn er volgens schattingen zo'n twee miljoen - moeten daarom nu toch al volgens de oude regels aangifte doen. De belastingbetalers krijgen daarna een voorlopige aanslag, maar die hoeven ze niet te betalen.

Als straks duidelijk is hoe het kabinet omgaat met de uitspraak van de Hoge Raad, wordt bepaald hoeveel belasting de spaarders en beleggers werkelijk moeten betalen. Daarna volgt pas een definitieve aanslag. Ook bij de voorlopige aanslag voor 2022 wordt nog geen rekening gehouden met de rechterlijke uitspraak.

Belastingdienst worstelt met personeelstekort

De aangifteperiode loopt van 1 maart tot 1 mei. Veel mensen die voor 1 april aangifte doen, krijgen uiterlijk eind juni te horen hoe hoog de definitieve aanslag wordt.

Wie vragen over de aangifte heeft, kan terecht bij de Belastingtelefoon. Maar de fiscus waarschuwt wel dat het moeilijk is om genoeg geschikt personeel te vinden. Daardoor kunnen de telefonische wachttijden langer zijn dan gebruikelijk.

De Belastingdienst vult van tevoren al veel gegevens van belastingbetalers in. Toch raadt de dienst aan om de al ingevulde gegevens goed te controleren, onder meer als het gaat om het eigen huis. Veel Nederlanders hebben de afgelopen tijd hun hypotheek overgesloten, wat gevolgen heeft voor de belastingaangifte.