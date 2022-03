Door de coronacrisis raakten 130.000 werkenden minimaal 10 procent van hun inkomen kwijt in 2020. Vooral medewerkers in de horeca waren de pineut. Dat blijkt dinsdag uit onderzoek van het Centraal Plan Bureau (CPB).

Elk jaar zijn er werkenden bij wie hun inkomen fors achteruitgaat. Maar in het eerste jaar van de pandemie waren dat er 175.000 meer dan in de jaren daarvoor. Bij 130.000 van hen ging het inkomen zelfs met meer dan 10 procent omlaag.

Vooral flexwerkers en zelfstandigen voelden de pijn. Dat is extra zuur, omdat zij vaak degenen met de kleinste financiële buffers zijn. Zo had de helft van de werknemers bij wie het inkomen fors achteruitging minder dan 10.000 euro vermogen. Bij zelfstandigen was dit ongeveer een derde.

De grootste klap viel in de eerste maanden van de pandemie. "Snel herstel van de economie gedurende de tweede helft van het jaar heeft erger voorkomen", aldus het CPB. Van degenen die in het begin van de coronacrisis hun baan verloren, had bijna de helft aan het einde van het jaar weer een betaalde baan.

Volgens het CPB tonen de cijfers aan dat het belangrijk is om de arbeidsmarkt te hervormen. Vooral het verschil tussen flexwerk en vast werk moet volgens het planbureau kleiner worden. Ook is het belangrijk om schijnzelfstandigheid tegen te gaan, benadrukt het CPB.