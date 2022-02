De omzet in de zakelijke dienstverlening was in het laatste kwartaal van 2021 19,5 procent hoger dan in dezelfde periode in 2020, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral de reisbranche is enorm hard gegroeid. Die sector was in het eerste coronajaar zwaar getroffen door alle coronabeperkingen en is nog niet hersteld tot het niveau van voor de pandemie. Dat geldt overigens ook voor de reclamesector.

De reisbranche draaide in het vierde kwartaal van vorig jaar 257 procent meer. Over het hele jaar groeide de omzet met 73 procent. Dat betekent dat er een derde minder geld binnenkwam dan in 2019. De reclamebranche had in heel 2021 12,5 procent meer omzet en loopt nu nog 4,1 procent achter in vergelijking tot de periode voor corona.

De zakelijke dienstverlening omvat ook de IT-sector, administratieve dienstverleners als accountants, administratiebureaus en belastingadviseurs, advocatenkantoren, notarissen, deurwaarders, architecten en ingenieurs. Ook de uitzendbranche, beveiliging en schoonmaak vallen in deze categorie.

Ondernemers hadden begin dit jaar minder vertrouwen in de zakelijke dienstverlening dan eind 2021. CBS denkt dat dat kan samenhangen met de strenge coronamaatregelen die tijdens de peiling van kracht waren.