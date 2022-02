Shell stopt al zijn activiteiten in Rusland vanwege de inval in Oekraïne, meldt het olie- en gasconcern maandag. Met het terugtrekken van Shell uit Rusland zijn miljarden gemoeid.

Shell meldt in een verklaring alle samenwerkingsverbanden met het Russische Gazprom te beëindigen. "We zijn geschokt door het verlies van levens in Oekraïne door een zinloze daad van militaire agressie die de Europese veiligheid bedreigt", aldus topman Ben van Beurden.

Shell had eind vorig jaar voor ongeveer 3 miljard dollar (zo'n 2,7 miljard euro) aan bezittingen in Rusland. Het olie- en gasconcern denkt dat de verkoop minder oplevert dan de boekwaarde en dat het er dus een verlies op lijdt.

Zondag maakte het Britse BP bekend dat het een deel van zijn belang in het Russische olieconcern Rosneft afstoot. Die breuk was volgens BP-voorzitter Helge Lund onvermijdelijk. Met het terugtrekken van BP is mogelijk ruim 25 miljard dollar gemoeid. Ook het Noorse olieconcern Equinor liet eerder al weten al zijn activiteiten in Rusland te stoppen.