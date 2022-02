Nederlandse vliegtuigen mogen voor onbepaalde tijd niet meer naar, vanuit of over Rusland vliegen. Ook toestellen uit 35 andere landen mogen het Russische luchtruim niet meer in. Rusland heeft het verbod ingesteld omdat Russische vliegtuigen ook niet meer in de luchtruimen van die 36 landen mogen komen.

Het gaat met name om landen in Europa, maar het verbod geldt ook voor Canadese toestellen. Het luchtruim van Rusland is nog wel open voor de Verenigde Staten en dat blijft andersom ook het geval. Amerikaanse media melden dat een verbod wel wordt overwogen.

Als gevolg van de verschillende maatregelen moeten vliegmaatschappijen soms flink omvliegen om hun bestemming te bereiken. Als KLM bijvoorbeeld naar China vliegt, vliegt het vaak over Rusland. Daar moet nu een alternatief voor worden gezocht.

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij moest afgelopen weekend besluiten om twee vluchten die al op weg waren naar Rusland terug te halen. Ook besliste KLM dat ze sowieso deze week al niet meer over Rusland zou vliegen. Die termijn wordt door het Russische besluit waarschijnlijk verlengd.