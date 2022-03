Nederlandse pensioenfondsen beleggen voor zeker 2,5 miljard euro in Russische bedrijven en staatsobligaties, blijkt uit een inventarisatie van NU.nl. De toekomst van die beleggingen is onzeker door de economische aardbeving en internationale sancties die teweeg zijn gebracht door de Russische inval in Oekraïne.

De tien grootste pensioenfondsen van Nederland hebben een ruime portefeuille van aandelen en obligaties in Russische bedrijven, waaronder de staatsdeelnemingen Gazprom, Lukoil en Rosneft. Ook de banken Sberbank, Credit Bank of Moscow en VTB Bank, die zijn getroffen door Europese en Amerikaanse sancties, zitten in de portefeuille van verschillende fondsen.

Het ambtenarenpensioenfonds ABP heeft op een totale portefeuille van 540 miljard euro zo'n 1 miljard euro aan Russische beleggingen. Dat is net geen 0,2 procent. Het fonds besloot vorig jaar te stoppen met beleggingen in olie en gas, waardoor er al heel wat aandelen van Russische energiebedrijven verkocht werden.

Het afgelopen kwartaal verkocht het fonds bijna de helft van zijn Russische beleggingen. "We hebben nog wel wat beleggingen in fossiele brandstoffen, maar die zijn al fors afgebouwd en worden nog verder afgebouwd", zegt een woordvoerder tegen NU.nl. Vanwege een wapenembargo dat de VN in 2014 heeft ingesteld, belegt het bedrijf niet in Russische staatobligaties. "En als de EU sancties oplegt die onze beleggingen raken, zullen wij die sowieso volgen."

PFZW, het op een na grootste pensioenfonds van Nederland, heeft 1,2 miljard euro aan beleggingen in Rusland. Dat is ruim 0,4 procent van het totaal. In tegenstelling tot ABP zitten daar ook veel staatsobligaties bij, met een waarde van zo'n 700 miljoen euro. Het fonds volgt de ontwikkelingen in Oekraïne. "Het PFZW-bestuur gaat zich buigen over hoe hiermee om te gaan", aldus een woordvoerder.

Staatsleningen mogelijk nooit terugbetaald

De grote hoeveelheid staatsobligaties kan het fonds duur komen te staan, want de kans dat Rusland in gebreke zal blijven met afbetalingen op zijn staatsleningen is flink toegenomen door de strengere sancties van het Westen tegen het land.

De kosten voor het verzekeren van Russische staatsobligaties tegen wanbetaling stegen maandag tot een recordniveau. Om 10 miljoen dollar aan Russische staatsobligaties voor vijf jaar te verzekeren moet 4 miljoen dollar vooraf en 100.000 dollar per jaar worden betaald. De kans op wanbetaling door Rusland ligt volgens ICE Data Services op 56 procent.

Ook de toekomst van de Russische aandelen is ongewis. De beurs in Moskou bleef maandag dicht en de Russische centrale bank heeft de verkoop van aandelen door buitenlanders voorlopig verboden.

Pensioenfonds Detailhandel heeft relatief veel Russische beleggingen

Van de grote Nederlandse fondsen heeft het Pensioenfonds Detailhandel relatief de meeste Russische beleggingen: 270 miljoen euro op een totaal van 36,8 miljard euro (ruim 0,7 procent). Daarvan zit de meerderheid (208 miljoen euro) in staatsobligaties. Volgens een woordvoerder gaat het bestuur donderdag besluiten wat er met de Russische beleggingen moet gebeuren na de invasie van Oekraïne.

De meeste pensioenfondsen uit de Nederlandse top tien hebben een kleinere voetafdruk in Rusland. PMT, het pensioenfonds voor de metaal- en technieksector, heeft 132 miljoen euro belegd in Russische bedrijven. Dat is 0,13 procent van de 100 miljard euro die het fonds in totaal belegt.

PMT heeft volgens een woordvoerder de nodige voorbereidingen getroffen voor het geval er Russische beleggingen moeten worden verkocht, om wat voor reden dan ook, maar wil daar geen verdere details over prijsgeven. "We houden de situatie nauwlettend in de gaten en kijken of er aanvullende maatregelen nodig zijn", zegt een woordvoerder.

'Al tijdje zorgen over Poetin'

BpfBouw, het pensioenfonds voor de bouwsector, heeft nog 58 miljoen euro aan Russische beleggingen (0,07 procent van het totaal). In de afgelopen vier of vijf maanden verkocht het fonds ongeveer driekwart van zijn Russische beleggingen. "Er zijn al een tijdje zorgen over het gedrag van Poetin", zegt David van As, directeur van het bestuursbureau van BpfBouw.

PME, dat ook voor werknemers in de metaal- en technologiesector geldt, belegt slechts 23 miljoen euro of 0,04 procent van zijn portefeuille in Rusland. Daar zijn geen overheidsbedrijven of staatspapieren bij. "Die beslissing hebben wij al genomen voor het wapenembargo werd ingesteld en heeft ook te maken met onze beslissing om niet meer in fossiele brandstoffen te investeren", zegt een woordvoerder. Wat er met de resterende aandelen gebeurt, wordt nu bekeken.

PfVervoer, het pensioenfonds voor de vervoersector, deelt geen exacte cijfers over zijn beleggingen. Maar uit een overzicht op de site blijkt dat het fonds eind 2020 veel verschillende beleggingen in Russische aandelen en staatsobligaties had, naast bedrijfsobligaties van staatsgasbedrijf Gazprom. Een jaar later zijn er "geen grote verschillen" met die eerdere situatie, aldus een woordvoerder.