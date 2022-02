De Nederlandse handel met Rusland en Oekraïne is zo goed als stilgevallen door de oorlog die momenteel aan de gang is in Oekraïne. Door sancties vanuit de westerse wereld kunnen veel goederen niet meer geleverd worden en de oorlog maakt het ook moeilijk om de landen nog binnen te komen, meldt transportorganisatie evofenedex.

De oorlog heeft invloed op alle takken van transport: van het wegvervoer tot de luchtvaart. Vanwege de sluiting van het Europese luchtruim voor Russische vliegtuigen kan er vanuit Rusland niets meer per vliegtuig aangeleverd worden. Nederland haalt normaal gesproken vooral metaal, ijzer en chemische producten uit Rusland.

Ook besloten KLM en veel andere luchtvaartmaatschappijen al niet meer over Rusland en Oekraïne te vliegen, dus de export per vliegtuig naar die landen is volledig stilgevallen.

In het wegvervoer is er vooral een personeelsprobleem. Veel bedrijven in Midden- en Oost-Europa werken met Oekraïense chauffeurs, maar die zijn allemaal opgeroepen door het Oekraïense leger. Daardoor kunnen ze tijdelijk niet werken. Dat gebeurt ook in grenslanden als Polen. Dat brengt het wegvervoer, dat al met grote personeelstekorten kampte, verder in de problemen.

De minste problemen zijn er in de zeevaart, maar veel rederijen spelen op safe en nemen geen vracht meer aan voor havens in Rusland of Oekraïne. Momenteel is scheepvaart via de Bosporus in Turkije richting Rusland nog mogelijk, maar de afgelopen dagen gingen er al stemmen op om die route af te sluiten. Turkije heeft het verschepen van oorlogsmateriaal door de Bosporus al verboden.

Daar komt bij dat het sinds vorige week voor heel wat Russische banken en bedrijven sowieso verboden is om handel te drijven met het Westen, waardoor het heel moeilijk wordt om betalingen te doen. Als de EU Rusland later deze week ook uit het internationale betalingssysteem SWIFT gooit, wordt het bijna onmogelijk om nog handel te drijven met het land.