Gasunie gaat stappen zetten om ervoor te zorgen dat Nederland minder afhankelijk wordt van Russisch gas. Het staatsbedrijf bekijkt hoe het meer vloeibaar aardgas (lng) kan importeren. Dat heeft de beheerder van de infrastructuur voor gas in Nederland en Duitsland maandag bekendgemaakt.

De besluiten volgen op de Russische invasie in Oekraïne. Rusland is voor Nederland een belangrijke leverancier van gas, maar er zijn grote twijfels over de betrouwbaarheid van Rusland als energieleverancier.

Het bedrijf gaat daarom bekijken hoe het meer vloeibaar aardgas kan importeren, wat niet uit Rusland komt. Op welke manier de importcapaciteit wordt vergroot, is nog niet bekend. Hierover moet nog dit jaar duidelijkheid komen.

Duitsland maakte zondag bekend dat het van plan is twee nieuwe terminals te bouwen voor de opslag van lng. De terminals moeten komen in Wilhelmshaven en Brunsbüttel. Gasunie is betrokken bij de aanleg van laatstgenoemde terminal en hoopt nog dit jaar te kunnen starten met de bouw. In Brunsbüttel moet ook ruimte komen voor de opslag van waterstof.

Verder zit Gasunie-topman Han Fennema in de aandeelhouderscommissie van Nord Stream, een gaspijplijnproject tussen Rusland en Duitsland. Fennema geeft aan dat hij die werkzaamheden nu opschort. Daarnaast stopt Gasunie met wetenschappelijke samenwerkingen en het delen van kennis met Rusland.