De Turkse economie is vorig jaar met 11 procent gegroeid, zo blijkt maandag uit cijfers van het Turkse statistiekbureau TÜIK. De groei is vooral te danken aan de binnenlandse bestedingen en de export en komt uit op het hoogste niveau in tien jaar.

De groei versnelde nadat de meeste coronamaatregelen waren opgeheven. De groeiverwachting voor dit jaar ligt aanzienlijk lager vanwege de torenhoge inflatie.

Het leven in Turkije was in januari 48,7 procent duurder dan in januari vorig jaar. Dat is het hoogste inflatieniveau in twintig jaar tijd. De inflatie in Turkije stijgt al geruime tijd fors door president Recep Tayyip Erdogans onorthodoxe visie op rente.

De inflatie blijft stijgen doordat de Turkse centrale bank onder druk van Erdogan de ene na de andere renteverlaging doorvoert. Volgens de meeste economische theorieën stijgt de inflatie als de rente daalt, aangezien mensen dan minder verdienen aan het geld op hun bankrekening en het dus sneller uitgeven. Erdogan keert die redenering echter om en denkt dat verlaging van de rente tot minder inflatie zal leiden.