De Europese aardgasprijzen zijn maandag omhoog geschoten, terwijl ook de olieprijzen hard opliepen. Oorzaak hiervan zijn de nieuwe sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Consumenten worden waarschijnlijk ook geraakt door de stijgingen, doordat bijvoorbeeld benzine en diesel duurder worden.

De prijs voor een vat Brentolie, de maatstaf voor olie uit Europa, Afrika en het Midden-Oosten, klom maandagochtend ruim 5 procent en kwam uit op ruim 103 dollar (92 euro). Ook de veel verhandelde WTI-olie steeg flink, met meer dan 6 procent tot 97,33 dollar. Inmiddels zijn beide olieprijzen weer iets gezakt.

Op donderdag, toen de invasie van Oekraïne begon, gingen de olieprijzen ook al sterk omhoog. Toen werd voor het eerst sinds 2014 het niveau van meer dan 100 dollar per vat gepasseerd. Later zakten de prijzen weer wat weg, maar maandag zijn ze dus opnieuw flink gestegen.

De onrust doet de automobilist geen goed. De prijzen aan de pomp liggen al geruime tijd op recordhoogte, maar door de Russische invasie steeg de adviesprijs voor een liter benzine vorige week nog wat verder. Hij kwam voor het eerst boven de 2,20 euro. Maandag was de gemiddelde adviesprijs al verder opgelopen naar 2,227 euro, het hoogste punt ooit. Ook diesel staat op recordhoogte.

Oliekartel OPEC en zijn bondgenoten, waaronder ook Rusland, vergaderen deze week over de hoogte van hun productie. Momenteel zijn de landen bezig de productie elke maand geleidelijk te verhogen. Het is nu de vraag wat het conflict in Oekraïne voor gevolgen heeft voor afspraken die de olieproducerenden landen eerder hebben gemaakt.

Gasprijs ook de hoogte in

Ook de prijs voor aardgas schoot maandagochtend omhoog. De prijs voor een megawattuur op de Nederlandse termijnmarkt, die leidend is voor de Europese markt, steeg maandag met 36 procent tot bijna 127 euro. Daarna zakte de prijs weer fors, naar iets meer dan 108 euro.

Het Westen heeft Rusland de afgelopen dagen nieuwe sancties opgelegd, waarmee het de Russische economie en het financiële systeem verder wil isoleren. Mildere sancties konden de Russische president Vladimir Poetin er niet van overtuigen zijn troepen terug te trekken uit Oekraïne.

Zo is besloten om verschillende Russische banken uit te sluiten van het internationale betalingssysteem SWIFT. Daardoor kunnen de olieleveringen van Rusland worden geraakt, omdat betalingen voor die olie via Russische banken niet meer mogelijk zijn.

De vrees bestaat dat er nog meer sancties aankomen en dat die maatregelen de energiesector harder gaan raken. Rusland is Europa's grootste gasleverancier. Ongeveer een derde van de gasleveringen stroomt doorgaans via Oekraïense pijpleidingen. Van het gas dat Nederland gebruikt, komt ongeveer 20 procent uit Rusland. Het land levert ook veel olie.