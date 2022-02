Nederland telt momenteel 4.916 geldautomaten. Dat zijn er 879 minder dan een jaar geleden, meldt NOS op basis van cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB). Volgens Geldmaat neemt het gebruik van contant geld af, maar komt de verplichting dat iedereen binnen 5 kilometer een geldautomaat moet hebben niet in het gedrang.

Geldmaat heeft vorig jaar de geldautomaten van de drie grote Nederlandse banken ING, Rabobank en ABN AMRO overgenomen. "Daardoor zijn er op veel plekken automaten verdwenen", zegt een woordvoerder tegen NU.nl. "Waar vroeger zowel een automaat van ING als Rabobank als ABN AMRO stond, is er nu maar één overgebleven op die plaatsen." Daarnaast is de Volksbank gestopt met automaten, waardoor er nog minder zijn overgebleven.

Geldmaat heeft met de overheid en onder meer de Consumentenbond afgesproken dat iedereen binnen 5 kilometer een automaat moet hebben. "Dat lukt vrijwel overal, behalve in een aantal buitengebieden. Maar daar moeten ze sowieso ook meer dan 5 kilometer reizen om hun boodschappen te doen", zegt de woordvoerder.

De organisatie monitort hoe haar automaten gebruikt worden. Op plekken waar ze intensief gebruikt worden, blijven ze staan of komt er één bij. Waar ze bijna niet gebruikt worden, verdwijnen ze, zolang dat niet tegen de afspraken ingaat.

Geldmaat houdt geen rekening met een scenario waarin niemand nog contant geld gebruikt. "Er zullen altijd slechtzienden zijn of mensen die voor het gemak gewoon liever wat cash geld op zak hebben, dus contant geld zal nog niet meteen verdwijnen", klinkt het. "We hadden ook verwacht dat de coronacrisis voor een ontzettende daling in gebruik van cash geld zou zorgen, maar dat kwam sneller terug dan verwacht. Op dit moment is er sprake van stagnatie, eerder dan een daling."