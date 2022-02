De Russische centrale bank heeft beurshandelaren verboden om buitenlanders Russische aandelen te laten verkopen. Met die maatregel wil het land zich beschermen tegen de ingrijpende sancties die zijn opgelegd. De Russische invasie van Oekraïne heeft geleid tot een vlucht van kapitaal van de nationale markten.

Er zijn door het Westen ook beperkende maatregelen opgelegd aan de centrale bank van Rusland. Die zijn erop gericht te voorkomen dat de Russische president Vladimir Poetin de 630 miljard dollar (559 miljard euro) aan reserves van de centrale bank gebruikt om de invasie in Oekraïne te financieren.

Ook moet het voorkomen dat hij met het geld de waarde van de roebel ondersteunt. De munt kelderde maandag ruim 20 procent ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Het is nog niet duidelijk of de aandelenbeurs in Moskou maandag zal worden geopend.

Om verdere waardevermindering en hogere inflatie tegen te gaan, heeft de Russische centrale bank het belangrijkste rentetarief fors verhoogd van 9,5 naar 20 procent. Het land heeft Russische bedrijven opgedragen om 80 procent van hun reserves in vreemde valuta te verkopen.

Zondag werd bekend dat het Britse olie- en gasconcern BP zijn belang in het Russische olieconcern Rosneft gaat beëindigen vanwege de Russische inval in Oekraïne. Het bedrijf heeft sinds 2013 een belang van bijna 20 procent in het bedrijf.