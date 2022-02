Kroegen, restaurants en hotels zagen hun inkomsten in de laatste drie maanden van het afgelopen jaar flink teruglopen. Gemiddeld moesten de horecabedrijven het doen met 18,5 procent minder omzet dan het kwartaal ervoor. De inkomsten bij winkels gingen juist 17 procent omhoog. Dat blijkt maandag uit cijfers van het CBS.

Dat de omzet bij de horeca terugliep, kwam doordat het demissionaire kabinet in november besloot om de openingstijden van veel bedrijven te beperken. Dat deed vooral pijn bij kroegen en restaurants, waar de omzet met respectievelijk 31,5 en 28,6 procent slonk in vergelijking met het kwartaal ervoor. Bij snackbars bleef de daling beperkt tot 4,7 procent.

Hotels en vakantieparken hadden ook last van de contactbeperkende maatregelen, met name doordat de lockdown ook gold tijdens de voor hen zo belangrijke kerstperiode. Vooral bij hotels liepen de inkomsten terug (-20,2 procent).

Gemeten over het hele jaar was wel sprake van een stijging. Bij horecabedrijven kwam in 2021 gemiddeld 13,5 procent meer binnen dan in het jaar ervoor. Vergeleken met 2019, het laatste jaar voor de pandemie, waren de opbrengsten nog altijd 25 procent lager.

Het CBS kwam maandag ook met cijfers over inkomsten van winkels. Daaruit kwam naar voren dat vooral non-foodwinkels, zoals verkopers van kleding en schoenen, het vorige maand goed deden, met een plus van maar liefst 57,2 procent in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Dat kwam doordat niet-essentiële winkels in januari 2021 de hele maand dicht moesten blijven, terwijl ze afgelopen januari alleen in de eerste helft gesloten waren.

De inkomsten bij winkels die eten en drinken verkopen bleef vorige maand nagenoeg hetzelfde, met een stijging van 0,2 procent ten opzichte van januari 2021. Opvallend is dat het aantal verkochte producten terugliep, met 3,7 procent. Maar doordat de prijzen hoger waren dan een jaar eerder bleven de inkomsten toch op peil.